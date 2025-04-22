حجز 2.3 كلغ من الذهب وأكثر من 5 ملايير سنتيم مخبأة داخل قارورة سيرغاز بسيارة مهرب

تمكن أعوان الفرق المتنقلة التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بإن صالح من حجز 2.333 كلغ من المعدن الأصفر الذهب مصنع.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، فقد تمكنت ذات المصالح من حجز مبلغ مالي معتبر يقدر بأكثر من 5 ملايير سنتيم مع وسيلة النقل. ويأتي هذا في إطار مهام الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب. والجريمة العابرة للحدود وحركة الأموال من وإلى الخارج.

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