حجز 2.5 قنطار من “الزطلة” في النعامة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع الدرك الوطني، بارونين مخدرات بولاية النعامة .

وحسب بيان لوزارة الدفاع، مكنت العملية من حجز 250 كلغ من الكيف المعالج كانت محملة على متن شاحنة وسيارة سياحية.

كما ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بتلمسان 34.5كلغ من نفس المادة.

وجاء في ذات البيان أن مفرزة للجيش الدرك بالمدية وغليزان،تمكنت بندقية صيد ومسدس آلي بالإضافة إلى قطع غيار لأسلحة نارية.

في حين تم توقيف مهربين بالغزوات وحجز 68675 علبة سجائر و84كلغ من مادة التبغ كانت موجهة للتهريب.

من جهة أخرى، حجزت مفارز للجيش في عمليات متفرقة بقزام وبرج باجي مختار وتمنراست 7 مولدات كهربائية.

العملية مكنت أضيا من حجز 7 مطارق ضغط و6 أجهزة للكشف عن المعادن بالإضافة إلى مركبتين رباعتي الدفع و4 شاحنات.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بتلمسان وسعيدة 11مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.