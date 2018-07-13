حجز 20 ألف كيس شمّة مُقلّدة داخل شاحنة بالجلفة

تمكّنت، أوّل أمس، عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مسعد جنوب ولاية الجلفة، من حجز كمية معتبرة من مادة التبغ.

وحسبما أفاد به مصدر موثوق لـ “النهار”، فقد قدر عددها الإجمالي بـــ 20 ألف كيس شمة كلّها مقلّدة.

وهذه العملية النوعية، جاءت إثر تلقي ذات الفرقة لمعلومات، مفادها عبور شاحنة محمّلة بمادة الشمّة المقلّدة باتجاه إحدى الولايات الجنوبية قصد بيعها،

أين تم تنصيب حاجز أمني محكم من قبل عناصر الفرقة، أفضى إلى توقيف الشاحنة المعنية وسائقها في العقد الرابع من عمره.

والتي ضبط على متنها علب كارتونية بالآلاف، ليتبين بعد تفتيشها أنها محمّلة بكمية معتبرة من مادة التبغ والمقدرة بـ 20 ألف كيس.

وبدون فاتورة كانت مخبأة بإحكام داخل الشاحنة، و التي كانت جاهزة للتداول بالأسواق و المحلات التجارية.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، وفقا لإجراءات المثول الفوري.

أين صدر في حقه حكم بغرامة مالية قدرها عشرون مليون سنتيم مع مصادرة جميع المحجوزات.