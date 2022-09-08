حجز 20 قنطار لحوم فاسدة في مداهمات لمحلات بوهران

تمكن أفراد من الدرك الوطني بوهران، بالتنسيق مع فرقة بئر الجير وفرقتي أمن الطرقات رقم 1 و6 خلال مداهمة واسعة النطاق مست الاحياء التابعة لبلدية بئر الجير من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك البشري قدر وزنها الاجمالي بحوالي 20 قنطار.

وقد تم خلال عملية المداهمة ومراقبة المحلات رفع العديد من المخالفات من بينها انعدام السجل التجاري، عدم احترام قواعد النظافة.

والذبح غير الشرعي فيما تم اتخاذ جملة من الاجراءات القانونية ضد التجار المخالفين.