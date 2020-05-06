حجز 20 قنطار من لحم الدجاج غير مستوفي للشروط الصحية بسطيف

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، من حجز ما يقارب 20 قنطار من اللحوم البيضاء غير مستوفية الشروط الصحية.

وحسب مصادر “النهار اون لاين”، فإن العملية جاءت على إثر مداهمة إحدى المذابح التي تنشط بطريقة سرية وغير شرعية، بالمكان المسمى عين السفيهة التابعة لبلدية سطيف.

وجاء ذلك، بعد ورود معلومات تفيد بأن هذا المذبح ينشط أثناء فترات الحجر الصحي.

مما استدعى مداهمة هذا المكان من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الطريق باعاز.

وأشرف على هذه العملية، قائد كتيبة الدرك الوطني لسطيف، الرائد عاشوري عصام الذي، بحضور ممثل عن مصلحة قمع الغش لمديرية التجارة.