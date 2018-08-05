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حجز 20 كيلوغرام من الكيف وتوقيف 3 متهمين بعنابة

أخبار الجزائر
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حجز 20 كيلوغرام من الكيف وتوقيف 3 متهمين بعنابة
بقلم  هشام قاسمي

 فككت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية عنابة، في تفكيك شبكة وطنية لترويج المخدرات.

الشبكة  متكونة من 3 أشخاص ينحدرون من أحياء مختلفة من وسط المدينة تتراوح أعمارهم ما بين 30 و35 سنة.

كما أسفرت العملية التي وصفت بالمهمة عن حجز 20 كلغ من الكيف المعالج على شكل صفائح مهيأة للبيع.

العملية جاءت اثر ورود معلومات لعناصر الشرطة، بدخول شحنة من المخدرات إلى حي بوخضرة رقم 3 التابع اداريا لبلدية البوني.

استدعى الأمر التدخل العاجل والسريع ومداهمة منزل البارون وحجز الكمية السالفة الذكر، وتوقيف 3 أشخاص على ذمة التحقيق.

هذا وقد تم فتح تحقيق في القضية كما تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين لغرض تقديمهم أمام العدالة.


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