حجز 20 مليون سنتيم مزوّرة وتوقيف ثلاثة أشخاص بالطارف

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف من توقيف عصابة مختصة في توزيع وتسويق العملة الوطنية المزوّرة.

وتتكون العصابة من ثلاثة أشخاص حيث تم حجز مبلغ مالي قدر بـ 20 مليون سنتيم من فئة ألف دينار جزائري مزوّرة.

وجاءت العملية إثر معلومات دقيقة تفيد بتحرك مشبوه لعصابة تتكون من ثلاثة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 الى 38 سنة.

وأقامت عناصر الفرقة حاجزا فجائيا بمفترق الطرق واد الحوت ببلدية عين العسل على الطريق الوطني رقم 44 الرابط.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم امام محكمة القالة التي امرت بإيداع احدهم الحبس المؤقت، ووضع مرافقيه تحت الرقابة القضائية.

ووجهت لهم جناية تزوير الأوراق النقدية وجنحة توزيع وبيع علامات نقدية بقصد احلالها محل النقود ذات السعر القانوني.