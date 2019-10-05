حجز 200 مليون سنتيم وألفي دولار بحوزة مسافر في مطار وهران

تمكنت عناصر من شرطة الحدود بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، من احباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الوطنية.

وحسب مصادر “النهار أون لاين”، فإن المبلغ حدد بـ 200 مليون سنتيم جزائري إلى جانب مبلغ آخر من العملة الصعبة قدر بـ 2000 دولار و500 أورو.

العملية النوعية التي نفذتها ذات العناصر تمت خلال عملية تفتيش روتينية لأمتعة أحد المسافرين جزائري الجنسية يبلغ من العمر 30 سنة.

المسافر الجزائري كان متجها إلى باريس الفرنسية عبر الخطوط الجوية الجزائرية ليتم ضبط داخل حقيبة صغيرة كانت مخبأة بأحكام المبلغ المذكور أعلاه كان يحاول تمريرها دون التصريح بها.