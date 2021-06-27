حجز 2000 قرصا من المهلوسات بحاجز أمني في الحراش

استرجعت الشرطة بالحاجز الأمني بالحراش، اليوم الأحد، قرابة ألفين قرصا من المهلوسات كانت مخبأة داخل مركبة من نوع “بيجو 308”. وبالاستناد إلى معطيات رسمية تحصل عليها “النهار أونلاين”، فإن العملية تمت خلال عملية مراقبة روتينية في حدود الساعة الخامسة.

وقامت الشرطة بمراقبة، مركبة رمادية اللون من نوع “بيجو 308” للمدعو “د.ع”، من مواليد 1991 ببوقاعة بولاية سطيف. وتم العثور على كيسين بلاستيكيين مخبأين بإحكام تحت المقاعد الخلفية للمركبة تحتوي على كمية معتبرة من المهلوسات.

وبلغت الكمية المحجوزة، بـ1964 قرص من مختلف الأنواع وتشمل 784 حبة من “بريقابالين”، 550 حبة “سوبرامادول”، وأكثر من 600 “ترامادول”. وبعد إخطار قاعة الإرسال تم وضع المركبة وسائقها ومرافقه تحت النظر.