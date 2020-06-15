حجز 2000 قرص “بريغابالين” وتوقيف مسبوقين قضائيا في قسنطينة

تمكن أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية “علي منجلي” في قسنطينة، من توقيف شخصين وحجز 2000 قرص “بريغابالين” كانت معدّة للترويج.

ففي إطار مكافحة الجريمة المنظّمة، خاصة الشبكات الإجرامية الناشطة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تم توقيف مسبوقين قضائيا يتراوح عمرهما بين 26 و 28 سنة وبحوزتها أدوية صيدلانية مخدرة.

وقد تمّت عملية التوقيف بعد ورود معلومات إلى مصالح الأمن بتاريخ 12 جوان عن وجود شخصين يروجان المهلوسات عن طريق سيارة من نوع “سامبول” في مدينة “عين سمارة”.

وبالاستغلال الأمثل للمعلومة، تم وضع كمين محكم في نقطة مراقبة عند مدخل المدينة، ليتم توقيف المركبة وتفتيشها، أين عثر على كيسين بلاستيكيين مخبأين بإحكام يحتويان على 2000 قرص من دواء “بريغابالين” من سعة 300 ملغ.

وبعد تحويل الموقوفين إلى مقر الفرقة، تبين بأنهما مسبوقين قضائيا، لينجز ملف جزائي ضدهما وقدما أمام النيابة العامة للنظر في قضيتهما.