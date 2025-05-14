حجز 2000 قرص مهلوس وتوقيف 3 تجار مهلوسات بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 18 بوهران من الإطاحة بمروجي المؤثرات العقلية وسط الأقاليم الحضرية. تم خلالها حجز قرابة 2000 قرص مهلوس من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي وتوقيف 3 أشخاص.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مؤكدة مفادها قيام المشتبه فيهم بتخزين هذه السموم قصد توزيعها وترويجها وسط الإقليم الحضري، لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية حول نشاطهم المشبوه.

بعد مراقبة وترصد تحركاتهم وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية تم الاطاحة بهم وحجز قرابة 2000 قرص مهلوس من نوع إكستازي. ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية كقدره 14 مليون سنتيم.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه جناية التهريب ونقل وتخزين المؤثرات العقلية ذات المنشأ الأجنبي. ضمن شبكة إجرامية منظمة قدموا بموجبها أمام العدالة. أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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