حجز 203 كغ من اللحوم والمواد الغذائية وغلق 4 محلات تجارية بالطارف

نظمت فرقة الشرطة العامة والتنظيم لأمن الطارف، خلال الأسبوعين الاولين من رمضان، بالتنسيق مع أعوان ومراقبي مصالح مديرية التجارة، خرجات ميداينة، لمراقبة مختلف الممارسات التجارية بالمحلات.

وقدر عدد التدخلات لفائدة 333 صاحب محل تجاري، في حين تم تسجيل 106، انجز على اثرها 106 محضر، مع اصدار 04 أوامر بالغلق الإداري من الجهات المختصة.

اما فيما يتعلق بالسلع المحجوزة، فقدرت كميتها بـ 203 كغ، تمثلت في لحوم ومواد غدائية عامة على اختلاف أنواعها، وكذا مواد التجميل و بعض المواد الأخرى.

للإشارة، يأتي هذا في اطار نشاطات مصالح الشرطة الجوارية، والتي تهدف الى حماية صحة المستهلك و قمع الغش في الممارسات التجارية.