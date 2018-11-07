حجز 205 قنطار من اللحوم البيضاء المسمومة بالبليدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية البليدة من حجز 205 قنطار و30 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة والمسمومة، كانت موجهة للتسويق.

وحسب بيان الدرك الوطني للبليدة، اليوم الأربعاء، فقد تم القبض على المتهمين الثلاثة، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة.

واتهم الموقوفون بحيازة وعرض وبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.

بالإضافة لعدم القيام برقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، عدم الفوترة وانعدام السجل التجاري.

وحسب المصدر، تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الدرك بدورية عبر الإقليم ووضع نقاط مراقبة لمراقبة مستعملي الطريق.

على إثر هذا، تم القبض على ثلاثة شاحنات بثلاجة كانت محملة بالدجاج المذبوح مملوءة بالأحشاء مجهولة المصدر.

وبعد مراقبة الوثائق، تبين بأن المعنيين لا يملكون السجل التجاري الخاص بممارسة هذا النشاط وكذلك شهادة الفحص الطبي الخاصة بهذه السلعة.

وقد تم على الفور اقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل استكمال التحقيق.

وحسب ذات البيان، تم عرض الكمية المحجوزة على الطبيب البيطري بمكتب النظافة لبلدية بوقرة، حيث تبين أنه غير صالح للإستهلاك.

وقد تم إتلاف البضاعة، بردمها بالمفرغة العمومية ببوقرة بحضور أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقرة، الطيبيب البيطري.