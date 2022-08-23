حجز 207 قطعة نقدية وفخّارية من العهدين العثماني والروماني في بوسعادة!

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن دائرة بوسعادة، من توقيف شخصين قاما بإجراء أبحاث أثرية من دون ترخيص وإخفاء أشياء وممتلكات ثقافية متأتية من عملية التنقيب.

تم على إثرها حجز 207 قطعة نقدية من مختلف الأنواع والأحجام من المعدنين “الأصفر والأبيض”، مسدس تقليدي الصنع، منظارين قديمين، سيف كبير الحجم، زير فخاري قديم كبير الحجم، وكذا مفاتيح وأقفال قديمة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 179000 دج.

وقائع القضية بدأت إثر معلومات وردت إلى المصلحة، مفادها وجود شخص يحوز على قطع أثرية وعملات نقدية تعود للحقبتين الرومانية والعثمانية، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من الإطاحة به رفقة شريكه، ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، ليصدر في حق أحدهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل في بوسعادة، فيما وضع الثاني تحت تدابير الرقابة القضائية من أجل إجراء أبحاث أثرية من دون ترخيص وإخفاء أشياء وممتلكات ثقافية متأتية من عملية التنقيب.