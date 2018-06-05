حجز 21 ألف كلغ من “الفريك” غير صالح للاستهلاك في تيزي وزو

تمكنت مديرية التجارة بولاية تيزي وزو من حجز كمية كبيرة من المنتوج المسمى بالفريك القمح اللين.

والمقدرة 21.343كلغ وبقيمة 300مليون سنتيم وهذه المادة كانت موجهة لتوزيعها في إطار قفة رمضان لولايات أخرى.

وقد جاءت العملية في إطار المراقبة العادية التي يقوم بها مفتشي قمع الغش بمديرية التجارة قبل عملية توزيع قفة رمضان خلال شهر رمضان.

وقد لاحظ المفتشون الرئيسيون أن اللون الأخضر لمادة الفريك كان غير طبيعي ما أثار شكوكهم.

لتبين التحاليل الفيزيوكميائية أن المنتوج غير مطابق كما أظهرته النتائج واحتوائه علي ملون أخضر خارجي مجهول الهوية.

مما يجعل هذا المنتوج غير صالح للاستهلاك سواءا البشري أو الحيواني ليتم بعد ذلك الحجز النهائي.

لتليه عملية الاتلاف لكمية تقدر بـ 21 ألف وثلاثة مئة وثلاثة وأربعون (21.343) من الفريك القمح اللين.

وقد تمت العملية بالمركز التقني لردم النفايات بالولاية.