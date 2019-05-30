حجز 21 قنطارا من أرجل الدجاج و30 ألف بيضة فاسدة في باتنة

تمكنت مصالح قمع الغش والممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية باتنة من انجاز عملية مراقبة نوعية.

على مستوى مفترق طرق مركونة ببلدية تازولت أسفرت عن حجز 21 قنطار من أرجل دجاج في حالة متقدمة من التعفن.

تنبعث منها رائحة كريهة محملة على متن شاحنة من نوع هيونداي قادمة من ولاية بسكرة.

وحسب مدير التجارة لولاية باتنة عكاشة دغمان فإن هذه الكمية المتعفنة كانت موجهة للتحويل في ظروف حفظ منعدمة تماما.

وفي ذات السياق تم سحب 30 ألف بيضة كانت محملة على متن شاحنة نقل بضائع غير مجهزة قادمة من بلدية عين التوتة باتجاه بلدية تيمقاد.

قصد توزيعها دون وثائق، وقد أكد مدير التجارة أن استهلاك هذه المواد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يشكل خطرا كبيرا على الصحة.



