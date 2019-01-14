حجز 21 كلغ من المرجان الأحمر داخل سيارة بالطارف 

تمكنت عناصر أمن دائرة البسباس، بولاية الطارف، من توقيف شخص بحوزته كمية معتبرة من مادة المرجان الأحمر.

وقدرت مصالح الأمن كمية المرجان بـأزيد من 20 كلغ، بالإضافة إلى 8 عقود وسوار من نفس المادة، تزن 265 غرام.

المعني بالأمر في العقد الرابع من العمر، وهو ينحدر من ولاية ميلة، وكان قادم على متن مركبة سياحية من مدينة القالة.

واستغلالا لمعلومات تلقتها مصالح الشرطة، تم توقيف المركبة على متن حاجز المراقبة الأمني بواد بوخروفة.

وبعد عملية التفتيش الدقيق للمركبة، عثر بداخلها على مادة المرجان الأحمر.

والتي كان يخبأها المعني بالأمر بإحكام، وسط مجموعة من الأغراض الشخصية.

وبموجب ذلك، مثل المتهم أمام الجهات القضائية المختصة، بمحكمة الذرعان، بتهمة الحيازة والمتاجرة في مادة المرجان، وصدر في حقه رقابة قضائية.