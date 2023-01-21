حجز  21.25 طن فرينة و1900 صفيحة زيت بسعة 5 لتر في بشار

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي المختار، من حجز شاحنة محملة بكميات ضخمة من الفرينة وزيت المائدة في بشار. كما تمت العملية، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي.

في حين، أشار بيان الجمارك، إلى أن كمية الفرينة المحجوزة بلغت 850 كيس بوزن 25 كلغ. و1900 صفيحة من زيت المائدة بسعة 5 لتر.

كما تندرج العملية في إطار التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في سبيل حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة المضاربة. وتهريب المواد الاستهلاكية المدعمة. وهذا تكريسا لمساعي السلطات العمومية الرامية للحفاظ على استقرار السوق الوطنية. واستقرار الأسعار والحرص على التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية.

وفي قضية مماثلة، سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في ديسمبر الماضي، عقوبة السجن المؤبد في حق 3 متهمين موقوفين ويتعلق الامر بالمدعو “، “ع .س.الدين” “أ.ع “، ” ب.أ” ، فيما وقعت ذات الهيئة القضائية 10 سنوات سجنا نافذا في حق الرعية المالي المتهم الموقوف ” ماكانا”.

وجاءت الأحكام القضائية بعدما التمست النيابة العامة نفس العقوبة في حق جميع المتهمين عن جناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية التهريب، وجنحة الإقامة الغير شرعية. ويتواجد ضمن المتهين رعية افريقي من جنسية مالية، مقيم بطريقة غير شرعية بأرض الوطن.

كما ثبت من الملف أن الوقائع انطلقت بتاريخ 30 سبتمبر 2022، أين تم ضبط كلا المتهمين الموقوفين كل من ” ب.أ” السائق و”ه.ع” فيما لاذ ثالثهم بالفرار ويتعلق الامر بالرعية المالي المدعو ” ماقا” ، متلبسين بتهريب كمية معتبرة من المواد الغذائية، على مستوى مخرج ولاية تمنراست على متن شاحنة، بغرض تهريبها خارج الوطن.