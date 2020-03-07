حجز 21000 وحدة مشروبات كحولية و1000 قرص مهلوس بالوادي

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة البياضة بالوادي، من حجز كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بحاولي 21000 وحدة.

ومكنت العملية من توقيف 3 أشخاص والمركبة المذكورة، وكذا توقيف شاحنة ومركبة نفعية كانت تستعملها الشبكة في عملية النقل والترويج، والمشروبات الكحولية التي كانت مموهة بسماد العضوي.

وفي عملية أخرى، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من حجز أزيد من 1000 قرص مهلوس وتوقيف شخصين.

وتعود تفاصيل العملية إلى توقيف مركبة بمدخل المدينة، وأثناء تفتيش المركبة بعد ورود معلومات للجهات الأمنية التي تم استغلالها، عثر على الكمية المحجوزة.

وتم إعداد ملف قضائي للمتوطين، بتهمة نقل وبيع حبوب مهلوسة، وتحويل الملف لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.