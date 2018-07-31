حجز 212400 أورو بمطار هواري بومدين الدولي في رحلة إسطنبول
حجزت مصالح الجمارك، بعد منتصف الليل ليوم الثلاثاء 212400 أورو بمطار هواري بومدين الدولي وهذا خلال الرحلة المتوجهة إلى اسطنبول “تركيا”.
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