حجز 2150 قرص مهلوس ووضح حد لمروجيها بالقليعة في تيبازة

تمكنت مصالح الكتيبة الاقليمية، للدرك الوطني بالقليعة، التابعة لدرك تيبازة، من حجز 2150 قرص مهلوس، وتوقيف 3 متهمين بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة، وحجز دراجة نارية وسلاح أبيض.

عملية التوقيف وحسب مصدر أمني موثوق للنهار، جاءت من خلال معلومات مؤكدة وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسماعيل.

هذه المعلومات، مفادها وجود شخص يقوم بنقل الأقراص المهلوسة، على متن دراجته النارية.

حيث تم وضع خطة محكمة، وترصد المعني بالطريق الذي يسلكه هذا الأخير.

وأثناء مشاهدته لأفراد الدرك الوطني، لاذ المتهم بالفرار، ليتم تطويق المنطقة والالتحاق به، وتوقيفه.

أسفرت هذه العملية على حجز 2150 قرص مهلوس، ودراجة نارية، وهاتف نقال، وخنجر.

حيث تم تقديم المشتبه فيه، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.