حجز 2184 حبة “صاروخ” مموهة داخل علب شوكولاطة في الغزوات بتلمسان

أفشلت، خلال الساعات الأخيرة، فرقة فحص متاع المسافرين التابعة للجمارك الجزائرية بميناء الغزوات.

محاولة لإغراق السوق المحلية بكمية جد ضخمة من الأقراص المهلوسة شديدة المفعول.

وهذا بعد إخضاع حقيبة مشبوهة لمسافر قادم من إسبانيا لعملية تفتيش دقيقة انتهت بضبط شحنة تقدر بـ2184 قرص من صنف “الصاروخ” الأكثر رواجا وسط الشباب.

في الآونة الأخيرة، وجرى حجز الكمية الضخمة مخبأة بإحكام داخل علب خاصة بالشوكولاطة والحلويات التي يجلبها المغتربون من الخارج، وهذا لإبعاد الشبهات.

وقد تم القبض على مهرب البضاعة الذي حول على التحقيق في مصدرها ووجهتها إلى حين عرضه أمام النيابة العامة لمحكمة الغزوات بتهمة تهريب المهلوسات بين أوروبا والجزائر.