حجز 2185 قارورة خمر بسيارة مروج في مرسى الحجاج بوهران

أخبار الجزائر
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حجز 2185 قارورة خمر بسيارة مروج في مرسى الحجاج بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك مرسى الحجاج بوهران، من حجز 2185 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية تمت على إثر مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1055، تفيد بنشاط شخص في بيع وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة بسيارته الخاصة من نوع بيجو J5 بمنطقة الباسورة بلدية مرسی الحجاج.
واستغلال لهذه المعلومات تم تشكيل دورية من طرف أفراد الدرك والتنقل إلى عين المكان، اين لمحوا السيارة المعنية متوقفة في مسلك غير معبد لاذ صاحبها بالفرار.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وأخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتیش مسكن المشتبه فيه، تم ضبط المركبة وعلى متنها كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 2185 وحدة خمر.


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