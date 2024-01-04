حجز 219 طناً من المواد الغذائية وتوقيف 14 شخصاً بتمنراست

تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني بولاية تمنراست, نهاية الأسبوع المنصرم, من حجز كمية معتبرة من الواد الغدائية واسعة الإستهلاك.

وحسب بيان ذات المصالح تم حجز 219 طناً من المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك كانت موجهة للتهريب والمضاربة. مع توقيف 14 شخصاً من بينهم 12 رعية من جنسيات أجنبية .

العملية تمت على إثر التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تمنراست تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا.

وأسفرت عن تحديد مكان تواجد 3 مستودعات سرية كانت تستغل من طرف عناصر الشبكة لتخزين المواد الغذائية المدعمة والمتمثلة في مادة الفرينة، زيت المائدة، السكر والعجائن بهدف توجيهها للمضاربة والتهريب.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن جنح المضاربة غير المشروعة وإكتشاف مخازن غير مصرح بها معدة خصيصا لغرض التهريب.