حجز 22 كلغ من الكيف و390 غ قنب هندي بوهران

تمكنت فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من الإطاحة بناشط رئيسي ضمن شبكة إجرامية منظمة.

وتختص هذه الشبكة الإجرامية، في الحيازة والإتجار غير الشرعي بالمخدرات.

أين تم حجز كمية من المخدرات تقدر ب 22كلغ و390 غ من القنب الهندي، ذات الجودة العالية.

بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 26 مليون سنتيم، يعتبر من عائدات المتاجرة بالمخدرات.

وتمت هذه العملية النوعية، بناءً على مخطط عملياتي مدروس، وتتبع للرأس المدبر البالغ من العمر 36 سنة المسبوق قضائيا في هذه النشاطات الإجراميةـ

وتم اتباع مخطط عملياتي مدروس، وأخذ إذن بتمديد الاختصاص الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران لإحدى الولايات الغربية المجاورةـ

لتحجز ذات العناصر، 43 طردا كل طرد يحتوي على 5 صفائح مخدرات بوزن 22كلغ و390 غرام من القنب الهندي ذات الجودة العالية، بقيمة أكثر من مليار، إضافة إلى حجز شاحن كانت تستخدم في عملية النقل.