حجز 2200 طابع جبائي مزور خاص بتسديد «البروسيات» في قسنطينة!

الدرك يفكك شبكة مختصة في تزويرها تتكون من 8 أشخاص

أحبط عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة صفقة بيع كمية معتبرة من الطوابع الجبائية المقلدة من ثلاثة أصناف وهي 50 و200 و2000 دينار جزائري، وتفكيك شبكة خطيرة تضم 8 أفراد لا يزال الرأس المدبر وعنصران آخران محل بحث، بعد تحديد هوياتهم خلال تصريحات 5 أفراد تم ضبطهم على مراحل.

وأكدت التحقيقات المعمقة أن أفراد الشبكة كانوا يحضرون لعقد صفقة بيع ما يزيد عن 2200 طابع جبائي مزور موجه لاستخراج العديد من الوثائق الرسمية وكذا تسديد الغرامات الجزافية والمخالفات المرورية، لكن رجال الدرك أحبطوا العملية قبل وقوع الطوابع بين أيدي المشتريين، وهما شخصان آخران اتضح أنها كانا يرتبان لبيع تلك الطوابع وترويجها في الأكشاك متعددة الخدمات والنقاط المعروفة ببيع الطوابع الجبائية في أحياء المدينة وقرب الإدارات العمومية والمحاكم والبريد.

واستنادا إلى معطيات مؤكدة، فإنه بعد مباغتة 3 متهمين وضبطهم في حالة تلبس بإتمام الصفقة، توصل عناصر فصيلة الأبحاث إلى معلومات تفيد بتواجد كمية أخرى من الطوابع مخفية في أحد المنازل بحي الزيادية، وبالحصول على إذن نيابي بالتفتيش تم حجز مجموعة أخرى منها، لتتجاوز قيمتها المالية الكلية 18 مليون سنتيم.

وفيما لا تزال التحريات متواصلة للوصول إلى الرأس المدبر ومصدر تلك الطوابع التي تم نسخها بالاعتماد على تقنيات جد متطور بدليل صعوبة التفريق بينها وبين النسخ الأصلية، قدّم، أمس الأربعاء، عناصر الشبكة الموقوفين البالغ عددهم 5 أفراد تتراوح أعمارهم بين 27 و38 عاما أمام النيابة المحلية، التي أمرت بحبسهم جميعا إلى غاية محاكمتهم بتهم تكوين جماعة أشرار وتقليد طوابع جبائية وتزويرها.