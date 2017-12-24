تمكنت الشرطة القضائية لغليزان أمس السبت، من توقيف شخص وحجز أزيد من 2.200 وحدة من المشروبات الكحولية،

وتمت العملية بمدينة غليزان على إثر معلومات مفادها قيام شخص بنقل والمتاجرة في المشروبات الكحولية بدون رخصة بواسطة شاحنة.

وبعد التحريات، تم توقيفه وبعد تفتيش الشاحنة التي كان على متنها تم العثور على أزيد من 528 قارورة خمر.

وبعد التحقيقات تم تفتيش مسكن الموقوف، حيث تم العثور على 1.700قارورة أخرى، حسبما علم الأحد، من خلية الاتصال لأمن الولاية.

وقد تم إنجار ملف قضائي وتقديم الشخص الموقوف لدى الجهات القضائية، وفق ذات المصدر.