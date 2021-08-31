حجز 2290 قرص مهلوس بعنابة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير شرعي بالمخدرات لناحية الشرق، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة في تتاجر في المخدرات الصلبة، وحجز 2290 قرص مهلوس.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العملية مكنت من توقيف شخصين من أفراد الشبكة، وحجز 2290 قرص، وإسترجاع مبلغ مالي ن عائدات الترويج، وهاتفين نقالين.

، مع توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و 30 سنة، وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بـــ 2290 قرص، سيارة نفعية إتخذت كوسيلة لنقل المخدرات الصلبة، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية من عائدات الترويج وهاتفين نقالين.