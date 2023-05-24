حجز 23 ألف لتر بنزين و18 ألف لتر مازوت ببشار

تمكن أعوان الفرقتين المتعددتي المهام للجمارك بكل من تيمياوين وبرج باجي مختار، من حجز 23000 لتر من البنزين و18800 لتر من المازوت، ببشار.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط المحجوزات معبأة داخل صهريج، خزانات وبراميل بلاستيكية وحديدية مختلفة السعات.

كما تم حجز 93 برميلا فارغا بسعة 200 لتر. وكذا وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في 4 شاحنات، جرارين طريقيين بمقطورتين وصهريج.

وتكرس العمليتان تظافر الجهود الميدانية للمصالح العملياتية لمختلف أجهزة الدولة في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة كل أشكال التهريب.