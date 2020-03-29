حجز 230 قنطار فرينة و3 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بمستغانم

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك فرناكة بمستغانم، من حجز كمية معتبرة من الفرينة واللحوم البيضاء الفاسدة.

وتم في العملية الأولى لذات العناصر، حجز 230 قنطار من القمح اللين “الفرينة”، كانت بصدد التسويق بطريقة غير شرعية للمضاربة من طرف تجار انتهازيين استغلوا فترة انتشار فيروس كورونا للمضاربة واحتكار السوق.

فيما تم خلال العملية الثانية، حجز ما مقداره 3 قناطير من اللحوم البيضاء من نوع دجاج و20 كلغ أحشاء.

وتبين أن صاحب هذه اللحوم، لا يملك أي شهادة بيطرية أو وثيقة تثبت سلامة البضاعة المحولة للإستهلاك البشري، مع اخلاله بشروط الحفظ والتبريد.