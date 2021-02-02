 حجز 2340 وحدة من المشروبات الكحولية في تيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية تيارت في عمليتين منفصلتين من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية المتنوعة.

وعلم من ذات المصالح أن العملية الأولى تمت بالطريق الوطني رقم 40 في جزئه القريب من بلدية عين بوشقيف.

ووردت معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لذات البلدية عن وجود مركبة نفعية تنقل مشروبات كحولية.

وبعد توقيف المركبة، عثر بداخلها على 2080 وحدة من مختلف الأنواع.

وفي مدينة تيارت تمكنت الدرك الوطني من حجز 260 وحدة من الخمور المتنوعة كان المتهم يقوه بالمتاجرة بها داخل مسكنه.

وبعد الانتهاء من الإجراءات تم تحويل المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة وإحالة ملف المتهمين إلى العدالة.