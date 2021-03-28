حجز 2350 لتر زيت داخل مخزن لتاجر في المدية

قامت مصالح مديرية التجارة بالمدية، اليوم الأحد، رفقة مصالح الأمن، بمداهمة مخزن عبارة عن سكن خاص لأحد التجار بالتجزئة.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد أسفرت العملية، على حجز كمية معتبرة من مادة الزيت المقدرة بـ2350 لتر من علامة “إيليو”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعني، وتحويل ملفه إلى العدالة.

وكان والي المدية، قد أسدى بتعليمات صارمة تقضي بالتصدي لكل اشكال المضاربة وتحقيق الربح على حساب المصلحة العامة.

كما أثنى الوالي، على جميع المساعي المحلية التي تصب في مجال حماية المستهلك.

مؤكدا على ضرورة تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي لحماية المستهلك عبر كامل بلديات الولاية.