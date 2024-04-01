حجز 237 طن من المواد الغذائية الفاسدة منذ بداية رمضان

كشفت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال عشرون يوم الأولى من شهر رمضان، عن حجز 237 طن و56.388 لتر من مواد غذائية غير مطابقة وغير صالحة للإستهلاك.

وبلغت قيمة السلع المحجوزة 104,37 مليون دج، فيما بلغ عدد اقتراحات الغلق الإداري، 899 محل تجاري.

وعموما، بلغ عدد التدخلات المنجزة، 136.151 تدخل، أين تم تسجيل 26.944 مخالفة، وتحرير 25.630 محضر رسمي للمتابعة القضائية.

وحدد مبلغ عدم الفوترة المخفي بـ2,59 مليار دج، وعدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية 971 عينة.

وبالنسبة لتوزيع المخالفات المعاينة حسب طبيعتها جاءت كالتالي:

عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات: 9.930 مخالفة، وعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية: 6.288 مخالفة. وعدم الفوترة: 1.589 مخالفة.

وكذا عدم احترام الزامية الرقابة الذاتية: 1194 مخالفة، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك: 1.079 مخالفة. ومعارضة الرقابة: 657 مخالفة.

وعدم القيد في السجل التجاري: 587 مخالفة، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك: 438 مخالفة. وعدم احترام الزامية أمن المنتوج: 413 مخالفة، وعدم احترام سلامة المادة الغذائية: 381 مخالفة.

ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري: 208 مخالفة، وتحرير فواتير غير مطابقة: 138 مخالفة. وعدم تعديل بيانات السجل التجاري: 141 مخالفة، ومخالفات أخرى: 3.901 مخالفة.

أما بالنسبة لحصيلة المضاربة غير المشروعة، فبلغ عدد التدخلات: 19.240 تدخل، وعدد الجنح المسجلة: 06 جنح.

وبلغ عدد المحاضر المحررة: 06 محاضر رسمية للمتابعة القصائية. وكمية المنتوجات المحجوزة: 76,31 طن من منتوجات خاصة بتغذية الأنعام والدواجن، لحوم حمراء وبيضاء و بقول جافة.