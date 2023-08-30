حجز 2387 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية بتبسة

قامت مصالح أمن دائرة الشريعة بتبسة من حجز 2.387 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية.

وحسب يان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، تم تنفيذ هذه العملية في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها. لا سيما تلك المتعلقة بنهب الآثار والمساس بالممتلكات الثقافية.

وجاءت العملية، بناء على معلومات واردة مفادها حيازة أحد الأشخاص لقطع معدنية أثرية. بغرض بيعها دون ترخيص أو التصريح بها لدى السلطات المؤهلة قانونا.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي مكنت من حجز 2.387 قطعة نقدية. تبين بعد إنجاز تقرير الخبرة التقنية من قبل مديرية الثقافة والفنون لولاية تبسة أنها أصلية وتعود إلى الحقبة الرومانية.

وقد مكنت التحقيقات المعمقة التي تم فتحها من توقيف شخصين وتحويلهما إلى مقر أمن دائرة الشريعة. وتقديمهما أمام النيابة المحلية التي أصدرت في حقهما أمر إيداع.