حجز 24 قنطار من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة بباتنة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بباتنة من حجز 14 قنطارا من اللحوم الحمراء وكذا 20 قنطارا من بقايا اللحوم البيضاء الفاسدة

وغير الصالحة للإستهلاك البشري في عمليتين متفرقتين حسبما أفادت به اليوم الأحد، المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني محليا .

وقد تمت العملية الأولى بحي بوعقال الثالث بعاصمة الولاية إثر معلومات تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة

مفادها وجود محل مغلق يتم فيه تخزين اللحوم الحمراء وصنع النقانق ليتم التنقل الى عين المكان بعد إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة

وبعد تفتيش محل المشتبه بهما “ح إ” و”م هـ” بحضور مدير الوقاية وترقية المحيط البيئي ببلدية باتنة وممثلين عن مديرية التجارة

عثر على كمية اللحوم الحمراء المهيأة لصنع النقانق و أخرى مخزنة في ثلاجات كبيرة وفقا للمصدر .

وأثبت الطبيب البيطري بعد عرض اللحوم عليه أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري يضيف المصدر

الذي أشار إلى العثور خلال العملية أيضا على مبالغ مالية من عائدات البيع وأدوات مستعملة في عمليات الذبح وصنع النقانق .

وتم سماع المشتبه فيهما على محضر رسمي في إنتظار تقديمهما أمام العدالة مع إتلاف وردم اللحوم المحجوزة بمركز الردم التقني بباتنة

كما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية فسديس في عملية ثانية من حجز 20 قنطارا من بقايا اللحوم البيضاء “أرجل دجاج” فاسدة

عند نقطة تفتيش أمنية على الطريق الوطني رقم 3 كانت على متن شاحنة في طريقها إلى الجزائر العاصمة

حسب تصريح المشتبه فيه الذي إشتراها -كما قال- من أحد المذابح بباتنة ليتبين بعد عرضها على الطبيب البيطري بأنها غير صالحة للاستهلاك ليتم إتلافها صحيا و ردمها.