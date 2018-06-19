حجز 24.5 غرام كوكايين لدى شخص بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف شخص وحجز 24.5 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي قدره 14500 ألف دينار.

العملية حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تعود على إثر معلومة أمنية مفتدها قيام شخص على مستوى أحد أحياء بئر مراد رايس بتروج المخدرات الصلبة.

وعلى إثرها تم تحديد هويته وتوقيفه وعثر بحوزته على كيسن من المخدرات الصلبة بزنة 24.5 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي قدره 14500 ألف دينار وميزان يستعمل في وزن المخدرات الصلبة وهاتف نقال.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه به على وكيل الجمهورية المختص لقيميا للنظر في ملفاتهم.