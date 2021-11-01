حجز 240 كلغ من لحم البقر غير صالح للإستهلاك بقالمة

حجز أعوان الرقابة لمديرية التجارة بقالمة من حجز 240 كيلوغرام من لحم البقر غير صالح للإستهلاك، كانت موجهة لمؤسسة عمومية.

وحسب منشور لمديرية التجارة عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” فإن العملية تمت بالتنسيق مع مصالح مفتشية البيطرة. حيث أسفرت العمية عن حجز 240 كلغ من اللحم الأحمر الفاسد.

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للإشارة، تمكن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من وضع حد لنشاط محل قصابة. تستعمل مادة حفظ جثث الموتى لحفظ اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة بغرض تسويقها.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد قيام “بوشي” بحي “قمبيطة” بتجهيز لحوم بيضاء وحمراء فاسدة. وخلطها بمواد كيميائية متمثلة في مادة حفظ جثث البشر. كان بصدد تسويقها للمحلات والمطاعم بالولاية.

وعليه وضعت خطة محكمة لمداهمة المحل من طرف أفراد فصيلة الأبحاث. مدعمين بافراد الأمن والتدخل واعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش. وتم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بفرم اللحوم البيضاء المعروضة للبيع والموجهة للاستهلاك البشري مستعملين هذه المادة للحفاظ على لونها.

حيث تم حجز قنطارين و60 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة. و270 غ من مادة حظ الجثث (ميتابيسولفيت الصوديوم). وحجز 1.900 كلغ من مادة الجبس ومبلغ مالي من عائدات البيع يقدر بـ 50 مليون سنتيم.

وفي نفس الأسبوع، تمكنت عناصر من مديرية التجارة ومنظمة حماية المستهلك بالتنسيق مع أفراد من الأمن الحضري 22. من احباط محاولة تسويق كمية معتبرة من اللحم المفروم. بعد مداهمة لمحل جزارة بحي البحيرة الصغيرة “بتيلاك” في وهران.

حيث أسفرت العملية عن حجز 12 كلغ من اللحم المفروم كان مجهزا للتسويق. فيما تم العثور أيضا على كميات كبيرة من مادة كيماوية متمثلة في أملاح النترات المستخدمة في حفظ الجثث. كان يستعملها صاحب المحل في حفظ لون اللحم المفروم الفاسد.

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