حجز 2400 قرص مهلوس وتوقيف 10 أشخاص بقسنطينة

تمكنت عناصر الدرك الوطني بقسنطينة من حجز 2400 قرص مهلوس وتوقيف 10 أشخاص ببلدية الخروب.

ووفقت خلية الإعلام والإتصال لذات السلك الأمني، فقد تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني بقسنطينة، أمس الخميس، من توقيف 10 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 20 و 50 سنة بمنطقة البعراوية التابعة لبلدية الخروب.

كما تمكنت أيضا من حجز 2400 قرص مهلوس إضافة إلى حجز 3 مركبات سياحية كانت تستعمل لترويج هذه المؤثرات العقلية، وكذا مبالغ مالية يرجح انها من عائدات الترويج وأسلحة بيضاء.

وأشار ذات المصدر أنه تم إعداد ملف جزائي في حق الموقوفين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.