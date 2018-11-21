حجز 248 قرص مهلوس وتوقيف مروّجها ببوثلجة في الطارف

تمكنت، اليوم، عناصر الأمن لدائرة بوثلجة ولاية الطارف، من حجز 248 قرص مهلوس، بعد توقيف مروجها.

العملية جاءت إثر معلومات ادلى بها زميله الموقوف المدعو “لامبيس”.

أين تم إلقاء القبض عليه بعد مباغتته من طرف الأمن أثناء خروجه من منزله، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة في جيبه ثم في بيته بعد عملية التفتيش.

ويعتبر الموقوف، من أشهر مروجين للمهلوسات بمنطقة بوثلجة.

وحسب مصادر عليمة، كان يستعمل المولد الكهربائي المحاذي لمنزله العائلي لتخبئة الاقراص ثم يقوم بتسويقها لزبائنه.

وقد تم تقديمه امام نيابة محكمة الطارف اين صدر في حقه امر ايداع.