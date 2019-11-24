حجز 25 قنطارا من المعسل المخلوط و6800 علبة منتهية الصلاحية في عين فكرون بأم البواقي

تمكنت كتيبة الدرك الوطني بعين فكرون في أم البواقي من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في إعادة تصنيع وتعليب مادة المعسل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الدرك جاءت إثر معلومات، حول نشاط غير شرعي يتمثل في إعادة تصنيع وتعليب كمية من مادة المعسل المخلوط.

وقادت عملية الدرك إلى حجز المعسل المخلوط المقدرة بـ 25 قنطار منتهي الصلاحية، بالإضافة الى 6800 علبة من مادة المعسل من نوع مزايا منتهية الصلاحية.

كما ضبط أفراد الدرك 6 علب بلاستيكية مملوءة بالمعسل الفاخر، وآلة لخلط وتعليب المعسل، بالإضافة إلى علب فارغة مهيئة لتعبئتها بمادة المعسل.