حجز 25 كلغ قنب هندي بعد تفكيك شبكة وطنية مختصة في الاتجار بالمخدرات بوهران

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بوهران، من تفكيك شبكة وطنية تنشط في الإتجار بالقنب الهندي أين تم توقيف رجل وامرأة وحجز 25 كلغ كيف إلى جانب 1045 اورو ، 300 مليون سنتيم وعملة وطنية مزورة.

عملية الإطاحة بالشبكة، تمت استغلالا لمعلومات أسفرت بعد تحريات معمقة وواسعة عن إلقاء القبض على المتورطين البالغين من العمر 36 و43 سنة.

بينما كانا على متن مركبة من نوع ابيزا، تم بعد إخضاعها للتفتيش ضبط بداخلها 50 طردا من المخدرات بوزن إجمالي يقدر ب 25 كلغ من القنب الهندي إلى جانب مبلغ مالي من العملة الوطنية المزورة قدر ب 15000 دينار.

واستكمالا التحقيقات وبعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص إلى إحدى ولايات الغرب المجاورة بمنزل المتورطين على مبالغ مالية من عائدات الترويج بالعملة الوطنية والصعبة قدرت ب 300 مليون سنتيم، 1045 أورو و100 درهم مغربي.