حجز 250 قنطارًا من “الفرينة” ممزوجة بـ”النخالة” في معسكر 

حجز أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية معسكر، 250 قنطارًا من مادة القمح اللين “الفرينة” ممزوجة بمادة “النخالة”.

وجاءت العملية بناء على معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث والتحري التابعة لكتيبة الدرك الوني لدائرة معسكر، مفادها محاولة تمرير كمية من مادة القمح اللين ممزوجة بـ”النخالة” على متن شاحنة، إنطلاقًا من أحد المستودعات الكائن في بلدية معسكر بإتجاه بلدية المشرية بولاية النعامة.

وعلى الفور تنقل أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني وبالضبط على مستوى الطريق الوطني رقم 07 في شطره الرابط بين بلديتي معسكر وتيزي.

حيث تم توقيف الشاحنة في حدود الساعة 23:30 ليلًا، وتفتيشها، عُثر على الكمية المذكورة من القمح اللين الممزوج بـ”النخالة”.

أين رفعت ضد سائق الشاحنة مخالفة إعادة بيع مواد أولية تم إقتناؤها قصد تحويلها إلى حالتها الأصلية.