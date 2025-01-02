حجز 2580 قرص “صاروخ” وتوقيف 5 مروجين بوهران          

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر بوهران، من الايقاع بشبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية تم حجز خلالها 2580 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية و3 مركبات تستعمل في نقل السموم.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بتخزين هذه السموم بمساكنهم. حيث وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، واستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. تم توقيف خمسة متورطين وحجز 2580 قرص صاروخ ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 9 ملايين سنتيم. و3 مركبات كانت تستخدم في ترويج ونقل هذه السموم.

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