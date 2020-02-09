حجز 260 قنطار من القمح اللين بمعسكر

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني من حجز 260 قنطار من مادة القمح اللين بمعسكر.

وأفاد قائد المجموعة، في تصريح له للنهار، أن القيمة المالية للكمية المحجوزة، بمنطقة رأس عين عميروش بمعسكر، قدرت بـخمسة مائة وسبعون دينار جزائري.

وأضاف ذات المصدر أن العملية تمت على إثر خدمة شرطة المرور على مستوى الطريق لولائي رقم 41 الرابط بين بلديتي رأس عميروش وبلدية بوفاطـــــــيس بولاية وهران.

والتي تمت بحدود الساعة 23.15 ليلا، يوم أمس السبت، تم توقيف شاحنة من نوع جرار طريقي نوع رونو، الجار لمقطورة نوع كومات، حيث بعد تفتيشها تم العثور بصندوقها الخلفي على الكمية المذكورة أعلاه.

وقامت عناصر الدرك الوطني بحجزها و تحرير محاضر.