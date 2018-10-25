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حجز 27 ألف أورو و 470 مليون سنتيم في مستغانم

أخبار الجزائر
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حجز 27 ألف أورو و 470 مليون سنتيم في مستغانم
بقلم أنيس بن حالة

تمكنت مصالح الولائية للشرطة القضائية  لولاية مستغانم ، من توقيف شخص كان يمارس نشاط غير المشروع، و حجز ما يقارب (27.000) أورو، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأكثر (470) مليون سنتيم.

القبض على المتورط جاء بناءا على معلومات وردت إلى المصلحة، مفادها قيام أحد الأشخاص بوسط مدينة مستغانم، بالمتاجرة في العملة الصعبة ، الفعل المخالف للتنظيم و التشريع الجزائري المتعلقين بالصرف و حركة رؤوس الأموال.

عليه و بعد التأكد من المعلومة ، قامت ذات المصالح ،بالتحضير لخطة أمنية محكمة للإيقاع بالمشتبه فيه متلبسا بالقضية.

وبتفتيش  مسكن المعني بالأمر،تم حجز ما يقارب (27.000) أورو، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأكثر (470) مليون سنتيم.

كماتم حجز (آلتين لحساب الأوراق النقدية،إضافة إلى  مبلغ مالي بالعملة الصعبة على شكل قطع نقدية معدنية يقارب 300 أورو) .

وقدم المتهم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم ، الذي أحال بدوره القضية على قاضي التحقيق لذات المحكمة، حيث أصدر في حقه أمر إيداع.


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