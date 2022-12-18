حجز 271 هاتف نقال بمطار العاصمة

تمكن أعوان جمارك مطار هواري بومدين الدولي بالجرائر العاصمة، من حجز كمية كبيرة من الهواتف النقالة خلال التفتيش الروتيني للإحدى الرحلات.

وجاء في بيان المديرية العامة للجمارك، إنه في اطار محاربة التهريب من والى الخارج تمكن افراد الجمارك بمطار هواري بومدين الدولي واثر التفتيش الروتيني لاحدى الرحلات من حجز 271 هاتف نقال من نوع “سامسونغ” و “اوبو” و كذا “رادمي” و550 سماعة و 20 سماعة أذن من نوع “هوكو” و50 قارورة عطر من نوع nuit de l’homme و 170 علبة شفرة حلاقة من نوع جيلات بالاضافة الى 100 علبة شفرة حلاقة للنساء.