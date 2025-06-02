حجز 28 ألف أورو بحوزة مسافر بمطار عنابة

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمطار “رابح بيطاط” بعنابة، بالتنسيق مع شرطة الحدود. من حجز مبلغا غير مصرح به قدره 28000 أورو كان بحوزة مسافر متوجّه إلى تركيا.

العملية جاءت في إطار مهام الرقابة على حركة المسافرين، وتجسّد الجاهزية الدائمة لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود. خاصة ما يتعلق بتطبيق قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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