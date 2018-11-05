حجز 28 ألف قنطار شمة مقلدة داخل شاحنة بالبويقلة في بالجلفة

حجزت، صبيحة اليوم الإثنين، في حدود الساعة الواحدة صباحا، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسعد جنوب ولاية الجلفة، كمية معتبرة من مادة التبغ.

وحسبما أفاد به مصدر موثوق لـ “النهار”، فقد قدر عددها الإجمالي بـــ 28 ألف قنطار كيس شمة كلّها مقلّدة.

وهذه العملية النوعية، جاءت إثر تلقي ذات الفرقة لمعلومات، مفادها عبور شاحنة محمّلة بمادة الشمّة المقلّدة قادمة من ولاية غرداية، باتجاه الطريق الوطني رقم 01 ب بطريق قرية البويقلة التابعة لبلدية قطارة جنوب الولاية، و ذلك قصد بيعها، رغم أنها مضرة بالصحة العمومية حسب ذات المصدر.

أين تم تنصيب حاجز أمني محكم من قبل عناصر الفرقة، أفضى إلى توقيف شاحنة من نوع 409 وسائقها رفقة شخص آخر.

والتي ضبط على متنها علب كارتونية بالآلاف، ليتبين بعد تفتيشها أنها محمّلة بكمية معتبرة من مادة التبغ والمقدرة بـ 28 ألف قنطار من الشمة، وبدون فاتورة كانت مخبأة بإحكام داخل الشاحنة، و التي كانت جاهزة للتداول بالأسواق و المحلات التجارية.

ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، وفقا لإجراءات المثول الفوري، في انتظار استكمال الإجراءات الأخرى و توقيف الممون الرئيسي للعملية.