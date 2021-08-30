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حجز 28 كلغ “زطلة” بالبيض

بقلم فطومة حيدر
حجز 28 كلغ “زطلة” بالبيض
جز 28 كلغ "زطلة" بالبيض
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تمكنت مصالح أمن ولاية البيض من تفكيك شبكة مختصة في الإتجار بالمخدرات، وحجز 28.4 كلغ من الكيف المعالج.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم، أن مصالح أمن ولاية البيض تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، وحجز 28.4 كلغ “زطلة”.

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