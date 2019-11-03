حجز 280 حبة صاروخ وتوقيف مروجيها بالعفرون في البليدة

تمكن الدرك الوطني بالعفرون، البليدة، من إلقاء القبض على شخصين يبلغان ما بين (22-28) سنة بتهمة الحيازة والمتاجرة بالأقراص المهلوسة.

تعود حيثيات القضية، حسب مصدر موثوق ل”النهار”، اثر ورود معلومات الى افراد الفرقة، تفيد بوجود شخصان يقومان بترويج الاقراص المهلوسة.

على إثرها تم تشكيل دورية ووضع خطة محكمة، مكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيهما، كانا على متن دراجة نارية.

وبعد تفتيشهما، عثر بحوزتهما على 280 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، بالاضافة الى حجز مبلغ مالي من عائدات بيع السموم.

وتم اقتياد المشتبه فيهما إلى مركز الدرك لمواصلة التحقيق، وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، وإيداعهما بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.